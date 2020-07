ITAMARAJU | Novos casos de coronavírus no município

No boletim epidemiológico realizado pela secretaria de saúde de Itamaraju, nesta terça-feira (28), foram confirmados 42 novos casos do coronavírus no município.

Atualmente 252 pessoas estão com vírus ativo, e o número de infectados totalizam 1178. No entanto, 906 estão curadas, após seguirem orientações dos profissionais de saúde ou permanecerem em isolamento social.

Mas 03 pacientes permanecem internados na unidade hospitalar municipal, 1701 casos foram descartados. 07 pacientes estão internados em Unidades de Saúde do Estado, 37 pessoas aguardam resultados e 20 pessoas morreram após contaminação com COVID-19.

Medidas e atividades tem buscado informar a população em seguir as orientações preventivas recomendadas pelo Ministério da Saúde. Mantendo o distanciamento social, o uso de máscaras, etiqueta respiratória e higiene das mãos.