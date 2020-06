ITAMARAJU | Novos casos de coronavírus no município

Foram realizamos 25 testes rápidos dos quais 01 POSITIVO para o COVID-19 e 01 resultado positivo feito em laboratório particular, totalizando 02 novos casos positivos em nossa cidade.

Chegamos ao total de 212 casos confirmados, 137 recuperados e 72 Infectados ainda em recuperação.

Estamos monitorando 124 pessoas e temos 02 pacientes em Internamento Hospitalar. Os pacientes internados confirmados com Covid-19 encontram-se 01 no Hospital Municipal de Itamaraju com sintomas moderados e 01 paciente transferido para a cidade de Salvador.

A Secretaria de Saúde de Itamaraju reforça as orientações preventivas à população, mantendo distanciamento social e só saiam de casa apenas quando necessário.

