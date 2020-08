ITAMARAJU | Novos registros de morte e recuperados do coronavírus

Nesta segunda-feira (03) o boletim da secretaria de saúde de Itamaraju confirmou novos casos de pessoas contaminadas com Covid-19.

No entanto, lamentou a morte de duas pacientes, uma com 81 anos e a outra estava com 86 anos, diagnosticadas com Covid-19. Num dos casos, cuidados intensivos foram efetuados a paciente noutro município. Mas não resistiu e veio a óbito.

Com isso, o município tem 1308 casos confirmados, 1140 recuperados, 145 em recuperação, 1819 casos descartados, 05 pacientes internados no Hospital Municipal de Itamaraju. Com 08 pacientes internados em Unidades de Saúde do Estado, 28 aguardando resultado e 23 mortes confirmadas, após a contaminação com COVID-19.

Foram reforçadas as orientações preventivas à população, onde deverá ser mantido o distanciamento social, o uso de máscaras e circulação somente em casos extremos.