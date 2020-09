ITAMARAJU | Número de contaminados diminui, mas uma pessoa morre com COVID-19

Os recentes dados sobre a pandemia do coronavírus no município, apontam uma curva em declínio referente à contaminação. Mesmo assim um novo caso de paciente internado acabou em óbito.

Com o novo registro o município acumula 27 pessoas mortas, após o diagnóstico pelo COVID-19.

As autoridades municipais afirmam que os testes continuam regulares, seguindo os protocolos adotados com base no Ministério da Saúde.

O boletim totaliza 1907 pessoas contaminadas, mas 1796 estão recuperados e apenas 84 estão em tratamento, dentre eles 01 internado no hospital local e 06 estão em unidades do estado.

As principais orientações dos profissionais de saúde é que os cidadãos respeitem o isolamento social, evitando sempre aglomerações. Fazendo o uso de máscaras ao sair às ruas e manter o cuidado com a lavagem das mãos, fazendo uso do álcool em gel.