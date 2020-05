ITAMARAJU | Número de infectados ativos é inferior a recuperados

Três novos casos de coronavírus foram registrados nesta quinta-feira (28) e divulgados pela secretaria de saúde de Itamaraju.

O número de recuperados elevou para 78 casos, com o atual monitoramento acompanha 89 pessoas e 03 pacientes internados. Os casos descartados totalizam 423. Porém o registro de infectados chegou a 132.

Os dados também afirmam que 54 pessoas estão com o vírus ativo, porém 78 apresentaram recuperação, após acompanhamento das unidades de saúde ou por permanecerem em isolamento.

Muitas ações têm sido realizadas na tentativa de frear as contaminações, com a medida do fechamento do comércio local e fiscalizações por parte das equipes da Vigilância, com o apoio das autoridades policiais.

As orientações dos profissionais de saúde é que os cidadãos respeitem o isolamento social, mas evitando sempre aglomerações, fazendo o uso de máscaras ao sair às ruas e manter o cuidado com a lavagem das mãos, fazendo uso do álcool em gel.