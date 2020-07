ITAMARAJU | Número de mortes por Covid-19 chega a 16, contaminados passam de 740 casos

O município de Itamaraju soma 747 casos confirmados e no último boletim atualizado pela secretaria de saúde, houve novo registro de morte.

Com a atualização chega a 16 mortes, onde após pacientes confirmarem o novo coronavírus.

A vítima foi um homem de 63 anos. Também houve mais 03 diagnósticos positivos para Covid-19.

Os dados ainda destacam 561 recuperados, 171 pacientes monitorados pelas unidades de saúde do município.

Apesar dos imensos esforços, uma medida unânime orientada a população seria isolamento social, seguido de cuidados com procedimentos de higiene.

Regularmente são reforçadas as orientações com dicas de prevenção direcionadas à população. Contudo, manter o distanciamento social, o uso de máscaras e sair em casos emergenciais são ferramentas eficientes, no combate ao COVI-19.