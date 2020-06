ITAMARAJU | Número de mortes por COVID-19 sobe para 8 no município

A Secretaria Municipal de saúde de Itamaraju confirmou neste domingo (21), mais uma morte por coronavírus na cidade. O óbito foi de uma idosa de 68 anos, que faleceu no último sábado (20), com suspeita da doença. O material foi coletado e o resultado saiu neste domingo. Ela estava internada no HMI desde o dia (16).

Com este registro, o município de Itamaraju passa a ter oito óbitos por COVID-19. Além disso, a cidade tem tido um aumento considerado no número de casos confirmados, que passa agora para 334 casos confirmados, 193 pessoas recuperadas e 133 pessoas em recuperação. Sendo que 03 pacientes se encontram internados na ala do COVID-19 no HMI e tem 15 pessoas que fizeram o teste e aguardam resultado.

Os profissionais de saúde segue reforçando as orientações preventivas à população, para que mantenham o isolamento social, o uso de máscaras e só saiam de casa, apenas quando necessário.