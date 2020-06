ITAMARAJU | Número de recuperados volta crescer no munícipio

Apesar de três pessoas recebem alta hospitalar, após recuperadas do coronavírus, o boletim deste sábado (06), apresentou informações onde 02 (dois) novos casos atestaram positivo para o COVID-19.

Os dados informados pela secretaria municipal de saúde de Itamaraju, detalha que 193 pessoas foram infectadas, no entanto, 137 casos estão recuperados, 585 testes foram descartados e um resultado em análise.

Seis pacientes estão internados e três pessoas morreram, após a contaminação do coronavírus.

Dois municípios juntos ultrapassaram a marca de 550 casos e demonstra rápida contaminação. As medidas como “Toque de Recolher” foram adotadas no extremo sul do estado, para tentar frear a escalada de infectados.

As principais orientações dos profissionais de saúde alertam aos cidadãos respeitem o isolamento social, mas evitando sempre aglomerações, fazendo o uso de máscaras ao sair às ruas e manter o cuidado com a lavagem das mãos, fazendo uso do álcool em gel.

A Bahia registra 27.396 casos confirmados de coronavírus (Covid-19), o que representa 18,74% do total das notificações no estado. Os 27 óbitos contabilizados no boletim epidemiológico referem-se a um período de 16 dias, ou seja, não ocorreram em 24 horas.