ITAMARAJU | Números do COVID-19 segue em tendência de queda no município

O número de infectados com o COVID-19, ao longo das semanas tem diminuído, permitindo as autoridades tomarem novas medidas no enfretamento da pandemia.

Mas alguns municípios e populações tem tomado decisões preocupantes, ao retornarem algumas rotinas.

Neste final de semana e feriado da Independência do Brasil, muitos moradores do extremo Sul da Bahia, procuram as áreas litorâneas e promoveram situações desconfortáveis ou criando aglomerações.

Nesta quarta-feira (09) no município de Itamaraju a secretaria saúde divulgou os números epidemiológicos e aponta que apenas 50 pessoas estão em tratamento. No entanto, 1979 pessoas ao longo da pandemia atestaram positivo para o COVID-19.

Teste são realizados diariamente e recentemente foi inaugurado a CENTRAL DO COVID-19, unidade de saúde especializada em testagem, além do tratamento e acompanhamento de pacientes com coronavírus.

Na cidade de Teixeira de Freitas 4372 pessoas foram infectados, 77 pessoas morreram durante a pandemia, mas atualmente 88 pacientes estão em tratamento.

O município de Prado, divulgou que não há casos ativos. Conduto, vários banhistas desrespeitaram medidas de distanciamento ou utilização de equipamentos de proteção.

As principais orientações dos profissionais de saúde é que os cidadãos respeitem o isolamento social, evitando sempre aglomerações. Fazendo o uso de máscaras ao sair às ruas e manter o cuidado com a lavagem das mãos, fazendo uso do álcool em gel.