ITAMARAJU | Nuvem de fumaça preocupa moradores e autoridades

Uma nuvem de fumaça que vinha criando problemas para moradores do município de Itamaraju nos últimos dias, debilitando a saúde de crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios foi identificada e passa por contenção.

Nas redes sociais internautas buscavam das autoridades medidas que pudessem cessar os efeitos nocivos da névoa tóxica ou amenizar os impactos promovidos na cidade, somadas as elevadas temperaturas.

Em contato com a equipe municipal de Meio Ambiente, foi confirmado que a entidade possuía conhecimento do caso e as medidas estavam sendo avaliadas, dentre algumas das ações estão a análise e combate em queimadas por membros do Corpo de Bombeiros Militar (18º Grupamento de Teixeira de Freitas) na região rural próximo ao bairro Várzea Alegre.

Os técnicos municipais identificaram alguns dos focos de incêndio e os militares do Corpo de Bombeiro com vários equipamentos buscam controlar.

A Defesa Civil também orienta a comunidade manter contato com o órgão municipal relatando novos pontos e caso perceba algum tipo de intoxicação procurar a unidade médica o quanto antes.