ITAMARAJU | Onda de assaltos voltam a assustar comunidade

Uma onda de assaltos, voltaram a acontecer no município de Itamaraju, o primeiro crime ocorreu na tarde de segunda-feira (13).

Criminosos ocupando uma motocicleta e armados tomaram cerca de R$ 1800 reais de uma pessoa em pleno centro da cidade.

Nas primeiras horas desta terça-feira (14) bandidos utilizando os mesmos artifícios para levar uma motocicleta modelo Honda NXR 160 de cor vermelha e placa policial PKE-5G80, licenciada em Itamaraju, o roubo ocorreu no bairro Tarcisão, também sob a mira de uma arma.

Outra ação ocorreu no período da manhã na rodovia BR-101 no trecho entre os municípios de Itamaraju e Teixeira de Freitas, onde ocupantes de uma motocicleta, mas com arma em punho, interceptaram o condutor de uma caminhonete VW Amarok de cor cinza e placa policial NTI-9225, licenciada em Ilhéus, sendo obrigado a entregar o veículo.

As vítimas procuraram a delegacia da polícia civil de Itamaraju e registram boletins relatando os crimes.

A polícia tenta identificar se os crimes possuírem ligação.

A vítimas solicitam a população se caso tenham quaisquer informações liguem para os números 190 da polícia militar ou 197 da polícia civil