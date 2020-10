ITAMARAJU | Onda de calor histórica também atinge município

Estudiosos que analisam o clima, afirmaram que o Brasil enfrentaria uma onda de calor recorde. Em algumas regiões do país as temperaturas poderão atingir até 45 °C. Mas as cidades Água Clara e Nova Maringá no Mato Grosso do Sul, já registraram 44,6°C.

No entanto, moradores de Itamaraju tem sofrido com a elevação da temperatura, onde os termômetros alcançaram nos últimos dias 38º C, com sensação térmica de 40º.

Contudo, no ano anterior a cidade chegou a ser listada nacionalmente com uma das mais quentes. Na época, pessoas chegaram a receber atendimento médico com dificuldade respiratória devido ao clima seco.

O clima somente irá sofrer uma variação no final de semana, com algumas pancadas de chuva.

Profissionais da saúde orientam que nesse período é recomendável sair de casa utilizando roupas leves, sempre ingerir bastante líquido, também o uso de protetor solar e alimentação leve.