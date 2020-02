ITAMARAJU | Ônibus é consumido pelo fogo

Um ônibus foi consumido pelo fogo durante o período noturno desta sexta-feira (28), na região do bairro Jaqueira em Itamaraju.

O fogo com características criminosas rapidamente tomou contra do veículo que estava estacionado na Rua Rio Branco. Pessoas que passavam pelo local registraram o momento, mas relataram que foi notada uma fumaça saindo do ônibus e rapidamente o fogo se espalhou.

A policia Militar foi informada, sendo mobilizada a equipe do Corpo de Bombeiro, que estive no local tentando controlar as chamas, no entanto, o fogo havia destruído o veículo.

O ônibus deverá ser removido da via por uma empresa de guincho. A vítima acredita que o incêndio foi criminoso, onde deverá registrar boletim na tentativa de localizar os possíveis autores.