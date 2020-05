ITAMARAJU | Operação conjunta, fecha e interdita bares como medida de prevenção à Covd-19

Na noite de sábado (16), em Itamaraju, aconteceu mais uma operação integrada, com a participação das Secretarias municipais de Finanças e de Saúde, contando com o apoio de guarnições da 43ª CIPM/Itamaraju e da CIPPA/Porto Seguro, voltada para cumprimento do Decreto Municipal que adotou medidas de prevenção ao Coronavírus.

Nas ações, as equipes envolvidas rondaram pelo centro e bairros da cidade de Itamaraju, fechando estabelecimentos que estavam contrariando a determinação municipal, que proíbe o funcionamento de bares por determinado período, a fim evitar a aglomeração de pessoas e a propagação do vírus.

No curso da Operação, também foram atendidas algumas denúncias feitas pela comunidade, onde estabelecimentos comerciais, que já haviam sido notificados anteriormente quanto à proibição, foram interdidados e tiveram os alvarás de funcionamento suspenso por prepostos da Secretaria Municipal de Finanças, em face da desobediência por parte proprietário.

Por | 43ª CIPM