ITAMARAJU | Operação da 43ª CIPM apreende veículos com adulteração e com restrição de roubo

No final da manhã desta terça-feira (04), após reunião com o todo o efetivo da unidade, a Major Kelly Ravani, comandante da 43ª Companhia Independente de Polícia Militar, montou uma grande Operação, com foco na recuperação de veículos com restrição de furto ou roubo, em Itamaraju.

Empregando uma parte do efetivo que compareceu à reunião para conhecer o seu plano que comando, o qual prevê a intensificação do policiamento na área da unidade, a comandante estabeleceu vários pontos de abordagens, que foram montados nas principais vias de acesso ao município de Itamaraju.

Nos pontos de blitz, com a devida triagem feita pelos militares empregados, foram abordados 83 veículos. Desses, três foram apreendidos, sendo 01 (um) Fiat Pálio, placa JMI-2897, licenciado em Porto Seguro, por estar com o motor adulterado, 01 (uma) motocicleta por infração de trânsito, e uma motocicleta Honda CG 150 Fan, cor vermelha, placa NZT-7281, licenciada no município de Teixeira de Freitas, que apresentou restrição de furto/roubo.

“Nos últimos dias aconteceram algumas ocorrências de furto e roubo de motocicletas na cidade, o que tornou necessária a adoção de medidas por parte da Polícia Militar que venham a intensificar o policiamento e as abordagens a veículos, objetivando recuperar aqueles que foram levados dos seus proprietários, como aconteceu na ação policial de hoje, bem assim prevenir outras ocorrências dessa natureza.”, disse a comandante.

Por | 43ª CIPM