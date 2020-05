ITAMARAJU | Operação integrada fiscaliza estabelecimentos comerciais, como medida de prevenção da Covid-19

Na noite de quarta-feira (06), aconteceu, em Itamaraju, uma grande operação, envolvendo prepostos da Secretaria Municipal de Finanças e da Vigilância Sanitária, com o apoio de guarnições da 43ª Companhia Independente de Polícia Militar e da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (CIPPA/Porto Seguro), com o objetivo de fiscalizar estabelecimentos comerciais da cidade de Itamaraju, que estavam funcionando em descumprimento ao Decreto municipal que impôs algumas restrições ao funcionamento do comércio, em face dos novos casos da Covid-19, que surgiram no município.

As equipes passaram por vários bairros da cidade, onde os estabelecimentos foram fechados, a fim de evitar a aglomeração de pessoas.

Na operação em questão, os órgãos também averiguaram denúncias que foram feitas pela comunidade, em relação a alguns estabelecimentos.

Essas ações conjuntas de fiscalização seguirão acontecendo enquanto perdurarem as restrições previstas no referido decreto.

Por | Ascom43CIPM