ITAMARAJU | Operador de patrol morre em acidente na zona rural

Um acidente de trabalho vitimou fatalmente um profissional durante a tarde desta quinta-feira (11) feriado de Corpus Christi na zona rural de Itamaraju.

O acidente foi registrado numa propriedade rural, próximo do assentamento Cruz do Ouro, que tem acesso pela rodovia BR-101.

No entanto a vítima foi o servidor público Derivaldo Silva Garcia, popular “Galego da Patrol”, que estava no controle de uma motoniveladora (patrol), que sofreu falha mecânica e desceu uma ribanceira.

Pessoas que passavam pelo local informaram a central do SAMU 192 e profissionais da secretaria de Obras do município, relatando o acidente na região rural.

A polícia civil foi notificada, destinando para a localidade além de autorizar levantamento cadavérico e remoção do corpo, mas a vítima ficou preso em meio aos destroços da patrol. As condições do terreno acidentado dificultam a remoção do corpo.

Mas o servidor público Anderson Barbosa deverá transferir o corpo para o Instituto Médico Legal (IML), para exames de medicina legal.