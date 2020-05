ITAMARAJU | Pandemia limita atividades de vereadores do município

Os vereadores estiveram reunidos nesta terça-feira (05), numa sessão ordinária, para tratar de assuntos e projetos legislativos voltados a comunidade itamarajuense.

Atendendo aos procedimentos regimentais, foram realizadas a leitura do texto bíblico e ATA da sessão anterior, sendo votada pelos 14 edis presente. A vereadora Izabel Cristina enviou justificativa pela ausência, informando problemas de saúde.

No grande expediente, a palavra foi franqueada aos vereadores Egnaldo Fernandes, Edson Dias, Evando Rodrigues, Sidney Marcos, Rubens Cleudes, Isaque Ribeiro e Flavio da Silva, onde alguns proferiram suas reivindicações, agradecimentos, conscientização sobre o período de pandemia do coronavírus e medidas a serem destinadas à sociedade.

Posteriormente foram colocados em votação os instrumentos legislativos:

Com os pedidos de providência 020/2020, 021/2020, 022/2020, 023/2020, 024/2020, 025/2020 e 026/2020, com solicitações de pavimentação ruas, patrolamento de estrada no interior do município e ruas a serem recuperadas em alguns bairros da cidade.

Rose da saúde protocolou pedido que beneficiam moradores do bairro Bela Vista.

Todos os pedidos foram aprovados por todos os vereadores presente durante sessão.

A próxima sessão está marcada para acontecer na terça-feira (12) de maio às 19 horas.