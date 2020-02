ITAMARAJU | Perseguição cinematográfica termina com uma pessoa baleada

Uma perseguição cinematográfica em Itamaraju terminou com uma pessoa baleada durante a tarde deste sábado (29), último dia do mês de fevereiro.

De acordo com informações passadas a polícia, a vítima estava num veículo utilitário modelo Fiat Strada, de cor branca, cabine simples, de placa policial OZF-9909, quando foi perseguido por outro veículo de aparência e modelo similar, ambos licenciados em Itamaraju.

Mas no veículo da vítima que foi identificado pela polícia por Antônio Carlos Marques, estava parte de uma mudança onde o mesmo parou em um canteiro ás margens da rodovia BR-101 no Trevo do Bairro Santo Antônio do Monte após ser alvejado por disparos de arma de fogo.

Uma Unidade do SAMU 192, foi acionada e esteve no local realizando os primeiros atendimentos e encaminhando a vítima ao Hospital Municipal de Itamaraju. Durante o resgate o mesmo chegou a revelar que o autor dos disparos teria sido um membro da família.

Já o veículo do autor com placa policial PJF-0602, subiu em um barranco às margens da rodoviária e o mesmo fugiu do local sem deixar pistas. Durante a revista, as autoridades policiais localizaram uma pistola, próximo ao veículo.

A Polícia Militar permaneceu no local, registrando um boletim de ocorrência e efetuando rondas na tentativa de localizar o autor da tentativa de homicídio.

O estado de saúde da vítima é gravíssimo devido o disparos ter atingido a região da cabeça e muito sangue foi perdido. A polícia segue investigando a motivação da ação criminosa que colocou em risco a vida de outras pessoas no trânsito.

No entanto, os veículos deverão ser retirados do local por uma empresa de Guincho.