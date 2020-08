ITAMARAJU | PETO da 43ª CIPM prende pessoas por tráfico de drogas em distrito de Prado

Na tarde desta quarta-feira (19), policiais militares do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO) recebeu a denúncia de que uma mulher estaria saindo de Itamaraju e levando uma quantidade de droga para ser entregue a um homem em Guarani, distrito do município de Prado.

De imediato, a guarnição deslocou-se para à rodovia BA 486 e, na saída de Itamaraju, montou uma barreira, abordando uma pessoa do sexo feminino com as características da denunciada. Na abordagem, os militares localizaram, com uma menor de 14 anos, uma quantidade de 500 (quinhentos) gramas de uma droga prensada e embalada, conhecida como maconha.

Dando continuidade à diligência, a guarnição deslocou-se até o distrito de Guarani a fim de localizar o homem que receberia droga. Chegando ao local, a guarnição contou com o apoio de uma guarnição de motociclistas da 88ª CIPM/Alcobaça, logrando êxito na prisão do homem, de iniciais M. C. V, indicado pela menor apreendida.

Na sequência, os militares deslocaram-se com os autores para Delegacia Territorial de Itamaraju, onde foram apresentados juntamente com a prova material apreendida e autuados por tráfico de drogas.

Por | Ascom