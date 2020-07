ITAMARAJU | PETO da 43ª CIPM recebe instrução de tiro policial e passará a utilizar o novo armamento da PMBA

Na última quarta-feira (15), policiais militares integrantes do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO), da 43ª Companhia Independente de Polícia Militar, sediada em Itamaraju, estiveram na base da Companhia Independente de Policiamento Especializado da Mata Atlântica, mais conhecida como CAEMA, em Posto da Mata, participando de uma instrução de tiro policial que os habilitou para o manuseio e emprego da pistola Glock G-22, calibre .40.

A Glock, armamento de fabricação austriaca, é considerada uma das melhores pistolas do mundo, sendo utilizada pelas principais forças de segurança, por sua leveza, resistência, mecanismos de segurança e poder de fogo. O armamento em questão foi adquirido recentemente pela Polícia Militar da Bahia e destinado às suas unidades, condicionando o seu emprego na atividade policial apenas após a capacitação da tropa.

Nesse sentido, a Major Kelly Ravani, comandante da 43ª CIPM, solicitou a instrução à CIPE/Mata Atlântica, unidade da região habilitada para ministrá-la, sendo prontamente atendida.

Na base da CAEMA, os policiais militares foram recepcionados pelo Major Anilton Silva Almeida, comandante da unidade especializada, que deu as boas vindas e explicou o propósito da instrução. Em seguida, os militares foram instruídos pelo Capitão Mota Lima e pelo Cabo Fábio Correia, do Núcleo de Instrução da unidade, observando-se as medidas de segurança e os cuidados exigidos neste período de pandemia.

Na oportunidade, obtiveram informações gerais sobre o armamento, revisaram os fundamentos do tiro policial, praticaram a desmontagem da arma em primeiro escalão e realizaram a prática de tiro, nas modalidades estática e em movimento, e sob situação de risco iminente. Com essa instrução, os integrantes do PETO já passarão a utilizar as novas pistolas em serviço, na prevenção e combate ao crime na área da 43ª CIPM.

Por |Ascom43ªCIPM