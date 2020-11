ITAMARAJU | PETO preende acusados com armas e drogas

Policiias Militares do PETO efeturaram a prisão dois acusados por envolvimentos no tráfico de drogas, nesta terça-feira (24), em Itamaraju.

A ação iniciou no acesso ao bairro Itatiaia e a abordagem aos suspeitos finalizou na Rua Mantiqueira no referido bairro. Com os acusados Carlos Claudio carvalho Soares (56 anos) e Samuel Lucas da Silva (18 anos), foram 232 buchas de maconha, 47 pinos de cocaina, 69 pedras de crack, 130,00 em espécie e 01 submetralhadora artesanal, do calibre 380, a droga estava pronta para a comercialização. A polícia acredita que a arma seria utilizada para proteger o local em caso de ataque de outros criminosos.

Os acusados foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil de Itamaraju, juntamente com o material apreendido. Um veículo Fiat Uno de cor branca era utilizado por um dos acusados.

Depoimentos serão prestados e os acusados ficarão detidos aguardando decisão da justiça.