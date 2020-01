ITAMARAJU | PETO prende acusado por tráfico de drogas

Uma abordagem do grupo especial PETO, culminou na prisão de um acusado em poder de substância entorpecente em Itamaraju.

A ação dos militares abordou no final da manhã desta sexta-feira (31), o acusado Wallas Jesus da Silva, conhecida pela polícia por praticar crime de tráfico de drogas, no entanto, durante rondas de rotina na região do bairro Jaqueira, foi percebida atitude suspeita perante o acusado, sendo realizada uma abordagem e localizadas 16 buchas de erva prensada (maconha) pronta para a comercialização.

O acusado foi preso e encaminhado para a delegacia da polícia civil, com ele todo o material foi apresentado e lavrado o auto em flagrante, o caso será remetido para justiça.