ITAMARAJU | PETO prende homem com drogas no sapato

Uma ação do PETO no final da noite desta sexta-feira (13) promoveu a prisão de um indivíduo sob acusação de tráfico de drogas na região do bairro Jaqueira em Itamaraju.

O suspeito foi abordado pelos militares, sendo localizado numa das meias (após remover o calçado), o total de 11 pequenos embrulhos de pó branco (identificado pela polícia como a substância “Cocaína”), pronta para comercialização e uma pequena importância em dinheiro.

O acusado Ednarte Gomes Pedra (51 anos), foi conduzido para a delegacia da polícia civil, juntamente com o material entorpecente, atendendo ao regime de plantão regional.

Após prestar depoimento foi autuado pelo crime de tráfico de drogas e ficará detido aguardando decisão da justiça.