ITAMARAJU | PETO prende trio acusado de tráfico de drogas no Bairro de Fátima

No final da tarde desta segunda-feira (23), Policiais Militares do PETO, efetuaram a prisão em flagrante de dois homens e uma mulher sob acusação de tráfico de drogas, no Bairro de Fátima, em Itamaraju.

A prisão ocorreu durante durante uma batida policia em um imóvel localizado na Rua Manoel Vitorino. A central teria recebido uma denúncia informando que no imóvel estariam comercializando entorpecentes. Uma Guarnição se dirigiu ao local e constatou a veracidade da denúncia.

No local a polícia encontrou três pessoas que receberam voz de prisão e apreendeu 07 pacotes de papel para cigarros, 44 pinos de uma substância branca aparentando ser cocaína, 02 buchas de uma substância esverdeada aparentando maconha, além de aparelho de celular e uma importância em dinheiro.

Todo material e os acusados foram apresentados na Delegacia da Policia Civil local de Itamaraju. Os acusados permanecerão detidos a disposição da justiça e poderão responder pelo crime de tráfico de drogas.