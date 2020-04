ITAMARAJU | PETO realiza prisão de dupla por tráfico de drogas

Na noite de sexta-feira (17), guarnições de serviço da 43ª CIPM foram deslocadas até o bairro Urbis III, em Itamaraju, a fim de averiguar a denúncia, informada ao Centro Integragado de Comunicações, de que havia uma pessoa portando arma de fogo naquela localidade.

No local, foram abordadas duas pessoas do sexo masculino. Na busca pessoal realizada, os policiais militares não localizaram a suposta arma, mas encontraram com a dupla 25 (vinte e cinco) invólucros de um substância idêntica à droga conhecida como maconha e 08 (oito) papelotes contendo um pó branco, com características de cocaína, além da quantia de R$ 100,00 (cem reais) em espécie.

Os dois homens receberam voz de prisão em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas e foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde foram apresentados, juntamente com a prova material apreendida, para adoção das medidas legais cabíveis.

Por | 43ª CIPM