ITAMARAJU | PM contribui no combate ao coronavírus no município

A Polícia Militar da 43ª CIPM tem atuado no combate ao coronavírus (COVID-19), apoiando ações em parceria com administração municipal.

Nesta terça-feira (16) os militares orientaram a população no sentido de reduzir o número de pessoas em filas, na tentativa de evitar aglomerações.

Pessoas que não utilizavam mascaras ou itens de proteção individual foram notificados. Decretos estaduais e municipais, foram adotados para implementaram rotinas a serem seguidas pela população como medida de controle da PANDEMIA.

No entanto, algumas pessoas estão intrépidas diante do coronavírus e ignoram as medidas que podem lhes cuidar a vida ou de entes queridos.

Além das notificações, militares da 43ª CIPM orientam pedestres, também abordam pessoas que circulam sem ou usando a máscara de maneira incorreta e que buscam informações complementares sobre prevenção.

No município o número de infectados aproxima de 300 casos confirmados, porém 160 pessoas estão recuperadas e 06 pessoas morreram, após confirmação de infecção pelo COVID-19.