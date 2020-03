ITAMARAJU | PM prende acusado de ter esfaqueado morador de rua

Após esfaquear um homem em pleno centro da cidade de Itamaraju, durante a tarde desta quarta-feira (18), militares da 43ª CIPM intensificaram rondas e conseguiu efetuar a prisão do principal suspeito.

Informações levaram a polícia até Joaldo Freiras Santos, também morador de rua, que teria tentado tirar a vida de Aldineto Souza de Jesus, ao desferir um golpe de faca, durante um desentendimento.

Mesmo durante ação policial o suspeito não apresentou resistência à prisão.

Diante das evidências o acusado foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil, sendo apresentado por tentativa de homicídio.

As autoridades deverão coletar depoimentos do autor e vítima, no entanto, o acusado deverá permanecer detido aguardando determinação da justiça.