ITAMARAJU | PM registra acidente provocado por buraco em via pública

Uma Guarnição da Polícia Militar registrou um acidente de trânsito provocado por um buraco em via Pública na madrugada desta quinta-feira (28), em Itamaraju. O acidente ocorreu na Travessa Glória, no Bairro 31 de Março.

De acordo com informações, um motociclista que não teve o nome divulgado trafegava pela referida rua, quando acabou caindo no buraco, que foi aberto para realização de obra de reparo das manilhas e até o momento não foi fechado.

A vítima apresentou ferimentos e os moradores acionaram uma Unidade do SAMU 192, que esteve no local fazendo o resgate. Os socorristas prestaram atendimento ainda no local e posteriormente encaminhou a vítima para o Hospital Municipal de Itamaraju, onde permanece internado. A polícia foi acionada e esteve no local registrando o caso.

No período da manhã, uma imagem do local foi enviada pelo internauta Eliomar Santos, que solicita o reparo dos setores responsáveis, para que não ocorram outros acidentes e danos aos proprietários de veículos.