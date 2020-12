ITAMARAJU | Polícia apresenta arma e drogas apreendidas durante confronto no Bairro de Fátima

No final da tarde de quinta-feira(17), policiais militares do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO) receberam a denúncia de que alguns indivíduos estavam armados, traficando e ameaçando moradores da Avenida Prado, no bairro de Fátima, em Itamaraju, momento em que deslocaram-se para o local a fim de averiguar a situação.

Chegando na localidade, a guarnição foi informada que, com a chegada da polícia, um jovem que portava uma arma de fogo escondeu-se em uma área de mata, que fica à margens do Rio do Ouro. A guarnição incursionou pela mata vindo a se envolver em um confronto armado com o suspeito, de iniciais “João Vitor”, que vinha atuando no tráfico de drogas e, nas últimas semana, afrontava a comunidade do bairro de Fátima, com a ostentação de armas em via pública.

O indivíduo em questão, que foi ferido no confronto, chegou a ser socorrido ainda com vida ao HMI, mas acabou vindo a óbito. Com este, foi apreendida a arma o utilizada na sua ofensiva contra a guarnição, 01 (um) revólver Taurus, do calibre 38 e numeração suprimida, 09 (nove) cartuchos de igual calibre, além de uma bolsa contendo 75 (setenta e cinco) buchas de maconha, 51(cinquenta e um) pinos de cocaína e 80 (oitenta) pedras de crack.

O corpo do resistente foi removido ao IML para ser necropsiado e liberado para a família. O Comando da 43ª CIPM/Itamaraju instaurará um inquérito policial militar para apurar a morte decorrente de oposição à Intervenção policial.

Por | Ascom 43ª CIPM