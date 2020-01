ITAMARAJU | Polícia Civil faz paralisação de 48 horas

Os policiais Civis iniciaram paralisação nesta segunda-feira (27), por 48 horas. A partir das 9h o Sindicato dos Policiais Civil da Bahia (Sindipoc), aderindo a este movimento a DEPOL de Itamaraju, não realizou o registro de ocorrências e as portas se mantiveram fechadas, além de não constar com a presença do delegado.

A categoria definiu o estado de greve em assembléia conjunta, realizada na semana passada. Os servidores estaduais protestam contra a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 159/2020, que versa sobre a Reforma da Previdência apresentada pelo Executivo.

Os profissionais alegam que serão afetadas pela proposição com a perda de direitos trabalhistas, a exemplo da redução do valor da pensão por morte e do abono permanência.