ITAMARAJU | Polícia Civil prende principal acusado de homicídio no interior

Numa rápida ação da equipe da Polícia Civil, foi possível prender o acusado de assassinato ocorrido na madrugada desta quinta-feira (09), numa propriedade rural do município de Itamaraju.

O delegado Rui Pinheiro, juntamente com os investigadores da Polícia Civil destinaram até o local do homicídio e incursões foram efetuadas em busca do principal suspeito, que acabou capturado.

Alzito Francisco de Oliveira (33 anos) é acusado de ter matado de forma violenta Valdenilson de Jesus, por motivo fútil. O autor teria tido um desentendimento com a vítima.

O corpo que foi localizado pelo responsável da fazenda nas primeiras horas desta quinta-feira (09), rapidamente notificou a delegacia da polícia civil, que logrou êxito na prisão.

O acusado foi encaminhado até delegacia da polícia civil, onde prestará depoimento ao delegado titular Gilvan de Meireles Prates, e deverá ser autuado em flagrante pelo crime de homicídio.

Matéria Relacionada

Trabalhador rural é encontrado morto em fazenda