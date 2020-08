ITAMARAJU | Polícia civil prende principal suspeito de crime barbaro no interior

Nesta terça-feira (18) de agosto, a Polícia Civil de Itamaraju realizou diligências no sentido de localizar testemunhas do homicídio de Gracino Rodrigues da Silva, 63 anos, morto a pauladas no assentamento Goiânia, Distrito de Vila União, na Zona Rural de Itamaraju/BA.

Durante as diligências, os investigadores identificaram várias testemunhas que presenciaram o momento em que o suposto autor, posteriormente identificado como sendo N.J., vulgo “Neri”, 40 anos, desferiu vários golpes na cabeça da vítima com um cavador e um ”porrete”.

Os investigadores de Polícia Civil localizaram o suposto autor ainda no assentamento no Distrito de Vila União, tendo ele confessado ter assassinado a vítima em razão de ter sido ameaçado por ela.

Ao ser ouvido, o suspeito N.J., vulgo “Neri”, alegou que as ameaças se deram pelo fato dele estar trabalhando atualmente no lugar da vítima Gracino, em uma fazenda próxima do assentamento no Distrito de Vila União.

O próprio “Neri” confessa em seu interrogatório que se apossou de um cavador e posteriormente de um porrete e, após se aproximar por trás da vítima em um momento de distração, desferiu vários golpes que atingiram a cabeça da vítima.

Diante dos fatos e elementos comprobatórios, as autoridades policiais efetuaram a prisão temporária do suspeito, que permanece detido aguardando determinação da justiça. O principal suspeito será encaminhado para a unidade do Conjuto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF).

Fonte | DPC Gilvan Meireles