ITAMARAJU | Polícia divulga nomes de feridos e mortos em acidente na BR-101

As autoridades policiais divulgaram os nomes dos feridos no acidente com ônibus, ocorrido na madrugada desta quinta-feira (12), no trecho da Rodovia BR-101 entre Itamaraju e Teixeira de Freitas.

Os feridos ocupavam um ônibus da empresa Itapemirim que saiu de São Luis (MA) e encerraria seu itinerário no Rio de Janeiro (RJ). Mas foram interrompidos no acidente, onde duas pessoas morreram. Veja abaixo a relação dos feridos, além dos dois mortos:

01 – Carla da Conceição

02 – Carlos Alberto Pinheiro Ferreira

03 – Carlos D. Lima

04 – Claudia Araujo Aguiar

05 – Cleydiane de Souza

06 – Conceião Maria Pereira Silva

07 – Denilma Pereira dos Santos

08 – Denise da Conceição Pereira

09 – Eliziane Pinheiro

10 – Emerson Lima carvalho

11 – Florismar do Rosário Silva Souza

12 – Francisco de souza Santos

13 – Iure Silva Melo

14 – Louise Santos Melo

15 – Luiz Alexandre de Freitas

16 – Marcio Andre Costa

17 – Marcos Araújo da Silva

18 – Maria Alice Silva Pereira

19 – Maria da Conceição Cruz da Cunha

20 – Maria de Fátima G. silva Souza

21 – Maria Raimunda Lima

22 – Raimunda Maria Silva Costa

23 – Suzenete dos Santos Pampelo

24 – Taila da Conceição

25 – Valdomiro Pedro Vieira

+ – Lorenzo Santos de Melo (3 anos) – Morto no acidente

+ – Maria das Graças Pinto Lopes – Morta no acidente