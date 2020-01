ITAMARAJU | Polícia localiza motocicleta abandonada, moto foi tomada em assalto

A motocicleta Honda Bros de cor verde levada durante assalto por dois criminosos ocupando outra moto foi abandonada no bairro Novo Prado.

O crime ocorreu no período da manhã de quarta-feira (15), onde os bandidos armados obrigaram o proprietário entregar a motocicleta.

Mas durante a manhã desta quinta-feira (16) moradores do bairro Novo Prado localizaram a moto com as mesmas características e placa policial OUO-1874, licenciada em Itamaraju, abandando numa área tomada pelo mato.

As autoridades policiais foram informadas sobre a localização da motocicleta, que será encaminhada para a delegacia, onde passará por vistoria antes mesmo de ser entregue ao proprietário.

Rondas foram intensificadas na tentativa de capturar os criminosos. Quem possuir informações poderá entrar em contato com as centrais de atendimento da PM (190) ou Polícia Civil (197).