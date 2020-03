ITAMARAJU | Polícia prende acusado por tráfico de drogas

Vagnei Jeanmonod Gomes (38 anos) foi preso durante o período noturno deste sábado (21), por militares da 43ª CIPM em poder de uma porção de drogas.

Numa ronda de rotina na região entre os bairros Jaqueira e centro baixo, nas imediações da Rua Carlos Gomes a guarnição percebeu a presença do suspeito e uma abordagem foi realizada, sendo possível localizar em poder do individuo as substâncias em pó e erva prensada (identificada como Cocaína e Maconha).

Porém foram listadas a seguinte quantidade, 12 buchas de maconha, 08 pinos de cocaína e duas sacolas contendo 48 gramas da sustância em pó, prontas para a comercialização.

Mas com base nas evidências os militares do PETO, encaminharam o acusado e as drogas para a delegacia da polícia civil.

No entanto, o acusado poderá responder pelo crime de tráfico de drogas, onde ficará detido aguardando decisão da justiça.