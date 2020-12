ITAMARAJU | Policiais Militares da 43ª CIPM apreendem farta quantidade de drogas

Na noite de domingo (13), policiais militares do Pelotão de Emprego Tático Operaciona (PETO) deslocaram-se à Rua Itajuipe, no bairro Cristo Redentor, em Itamaraju, a fim de averiguar uma denúncia de tráfico de drogas. Chegando ao local, a guarnição, ao realizar uma incursão tática, flagrou um homem, conhecido como “De menor”, em atitude suspeita e saindo de uma casa inabitada.

A guarnição procedeu com a abordagem do suspeito e, diante das suas informações desencontradas, adentrou no imóvel, localizando, durante as buscas, 607(seiscentos e sete) pedras de crack, 89 (oitenta e nove) pinos de cocaína e uma grande quantidade de microtubos plásticos para acondicionamento de drogas.

Em seguida, o homem recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas, sendo conduzido e apresentado ao Plantão Regional da Polícia Civil, em Teixeira de Freitas, juntamente com todo o material apreendido.

Por | Ascom43CIPM