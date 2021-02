ITAMARAJU | Policial Militar da 43ª CIPM é homenageado por cidadão itamarajuense

Há dois anos, uma guarnição de serviço da 43ª CIPM/Itamaraju realizava ronda pelo bairro Primavera, na periferia de Itamaraju, quando se deparou com um número de jovens obstruindo a passagem de uma rua. Tratata-se de um ensaio de uma banda marcial para o desfile de 7 de setembro e que tinha à frente o maestro Davi Alves Martins, conhecido como “Professor Davi”, que há mais de 40 anos realiza um trabalho social em Itamaraju, dando aula de música para crianças e jovens.

Como não estava em diligência, a guarnição não pediu passagem. O motorista estacionou a viatura nas proximidades, desembarcou e se dirigiu até os jovens. De forma espontânea, o policial militar começou a caminhar no meio dos alunos, que silenciaram os seus instrumentos, sem entender a presença do policial militar no meio de um ensaio.

Então, o policial militar passou a conversar com os jovens, parabenizando-os por estarem ali, enquanto outros optam por caminhos tortuosos. Contou-lhes um pouco da sua história e da importância da educação como agente transformador da sua vida. Ao longo da conversa, o mestre acompanhava em silêncio o brilho no olhar das crianças para o policial militar e a força das suas palavras motivadoras.

Em seguida, o policial militar agradeceu a atenção de todos, embarcou na viatura e retomou a sua atividade ronda pelo bairro. Certamente o policial militar nesse tempo que se passou já teve outras conversas assim com outros jovens, mas essa em especial marcou em muito para aqueles e o mestre, acostumado a lidar com as mazelas que atingem a juventude e que aprendeu a importância de momentos assim na motivação de jovens para a vida, de modo que nunca esqueceu da atitude louvável do policial militar.

O policial militar em questão trata-se o Soldado Dicley Alves Bonin e, que hoje depois de todo esse tempo, reencontrou-se com o “Professor Davi”, este voluntariamente dirigiu-se até o Quartel da 43ª CIPM, relembrou o acontecido e prestou-lhe uma bela homenagem, com a entrega, em nome daqueles alunos, de um certificado de reconhecimento, perante os demais colegas de unidade.

Por | Ascom 43CIPM