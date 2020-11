ITAMARAJU | Policial Militar da 43ª CIPM é promovido à graduação de Cabo

Na manhã desta quarta-feira (25), aconteceu no 13 Batalhão de Ensino, Instrução e Capacitação, em Teixeira de Freitas, a solenidade de formatura dos policiais militares concluintes do Curso de Formação de Cabos.

Entre os formandos estava o Cabo Elias Ferreira Chaves Chaves, lotado na 43ªCIPM. O militar em questão conta com mais de 15 anos na Corporação, tendo trabalhado desde o início da sua carreira, como soldado, no município de Itamaraju, onde é uma pessoa muito querida no seio da tropa e na comunidade local, por sua conduta ilibada e por ser um profissional exemplar.

A formatura do agora Cabo Chaves foi prestigiada por seus familiares e pela Major Kelly Ravani, comandante da 43ª CIPM/Itamaraju, que o parabenizou pela conquista profissional.

Fonte | Ascom43CIPM