ITAMARAJU | Por 15 dias comércio do município só poderá funcionar por delivery

A medida foi imposta pelo governo municipal por meio de um decreto assinado pelo prefeito de Itamaraju Marcelo Angênica na última segunda-feira (11), com o objetivo de evitar a propagação do coronavírus, após o aumento de casos no município.

Apenas serviços essenciais, como mercados, açougues, farmácias, postos de combustíveis, clínicas, laboratórios, funerárias, hotéis e oficinas mecânicas ficam abertos para atendimento, seguindo as recomendações sanitárias e de saúde.

A medida começa nesta quarta-feira (13) e vale por 15 dias, mas poderá estendida se houver necessidade. Com o atendimento presencial vedado os comerciantes só podem manter o funcionamento em sistema de delivery, por meio do atendimento em suas redes sociais (whatsapp, disk entrega, facebook, Instagram).

Ainda de acordo com informações o fechamento do comércio será fiscalizado com o apoio das autoridades policiais.

Os profissionais da saúde seguem orientando a população sobre o uso de máscaras ao sair às ruas, lavagem correta das mãos, uso do álcool em gel e evitar aglomerações. E o mais importante, respeitar o isolamento social “Ficando em casa”, para o bem de todos.