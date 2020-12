ITAMARAJU | Prefeito e secretário realizam entrega de novas ambulâncias

Aconteceu durante a manhã de sexta-feira (11), entrega de 3 novas ambulâncias adquiridas pela Prefeitura de Itamaraju através da Secretaria de Saúde.

O ato de entrega aconteceu em frente a Secretaria de Saúde, situada na Rua D Pedro I, centro do município, a solenidade contou com a presença do Prefeito Dr Marcelo e Secretário de Saúde Luiz Fábio.

Os novos equipamentos de saúde reforçam a frota do município, ampliando o atendimento à população proporcionando avanços na saúde pública do município, os novos veículos adquiridos serão usados no atendimento aos pacientes que precisam ser encaminhados para outras unidades de saúde especializadas.

Os investimentos aproximam de 400 mil reais, as ambulâncias são veículos que trarão mais qualidade e conforto no atendimento dos pacientes, com aquisição das novas ambulâncias a Secretaria de Saúde dispõe de uma frota composta por 11 veículos, atendendo as demandas do município.

Estamos trabalhando para oferecer o melhor serviço ao nosso povo, gerindo e aplicando os recursos de forma correta, proporcionando avanços em todos os seguimentos públicos, aos poucos estamos resgatando a dignidade de nossa gente que anseia por dias melhores, disse Dr Marcelo.

O Secretário de Saúde Luiz Fábio, destacou que as ambulâncias é uma grande conquista do município e microrregião, atendendo as demandas em tempo ágil. “A ambulância vai contribuir principalmente para os serviços de média e alta complexidade do município, que é enorme, e para a rede de transferência Inter hospitalar, gostaria de parabenizar todos os condutores de ambulâncias pelo empenho e dedicação a este serviço essencial”, encerrou.

Após o ato de entrega, os veículos circularam as principais vias do município sendo apresentados a população, o momento de conquista foi comemorado pelos munícipes.

Por | Ascom