ITAMARAJU | Prefeito Marcelo Angênica demite secretário de saúde

O prefeito de Itamaraju, Marcelo Angênica, autorizou durante o período noturno de quarta-feira (02), a publicação de algumas mudanças no primeiro escalão da administração municipal. A mais esperada foi à saída do secretário de Saúde, Elan Wagner, substituído por Luiz Fábio (secretário de finanças).

Com a saída de Elan Wagner alguns ajustes devem ocorrer na sequência. Contudo, muitos itamarajuenses foram surpreendidos com a decisão do prefeito.

Outra mudança foi à nomeação de Renato Carminati para a Secretaria de Finanças.

Alguns chegaram a questionar o momento da exoneração no entanto, o secretário sempre foi repudiado pela sociedade itamarajuense, após mais de 03 anos atuando no setor da saúde do município de Itamaraju, inicialmente impopular diante da sociedade, passou a ser detestado pelos colegas.

Posteriormente sofreu pressões dos parlamentares e a última decisão demonstra a desconfiança do gestor municipal, que em vários eventos elogiava a condução do secretário, mas suas atitudes demonstravam a falta de afeição.

Várias atitudes do profissional exonerado, sangrou a administração e criou uma série de escândalos. Diante do ano eleitoral o gestor optou em afastá-lo numa medida de conquistar a popularidade social.

A decisão do gestor aparenta ser tardia, mas a sociedade busca acreditar em melhores condições e oportunidade para a recuperação da saúde municipal.

O mandatário do poder executivo municipal não pronunciou diante da decisão, porém muitas lideranças no campo da política mesmo céticas vibraram com o ato oficial.

Mas a confiança de muitos dedicam carinho ao novo secretário, que sempre demonstrou seriedade no setor financeiro da administração. A decisão de montar nova equipe, demonstrando um certo brio, num período truculento.