ITAMARAJU | Prefeito Marcelo Angênica e vereadores participaram cerimônia de posse

A cerimônia de posse do poder executivo e legislativo, que atuarão no pleito de 2021 a 2024, ocorreu no final da tarde desta sexta-feira (01) de Janeiro de 2021.

Seguindo trâmites regimentais, foram convocados os 15 vereadores eleitos, sendo eles, Rose da Saúde, Rubens Neves, Ny, Alex do SAMU, Dal do Cristo, Domingos, Chico Gilo, Evalcy, Flavinho, Mazuk Ribeiro, Som de Nova Alegria, Chico do Hotel, Rogério, Daniel e Adriano Pinaffo (ex-presidente), que conduziu a abertura dos trabalhadores.

O prefeito Marcelo Angênica e o vice Dalvadisio Lima, foram convidados a compor a mesa e prestarem os juramentos.

Sobre uma onda de aplausos os novos legisladores, o prefeito e seu vice, foram recepcionados pelo público presente, sempre salientando a necessidade do distanciamento e utilização de itens de proteção individual.

Na sequência foi iniciado o rito de eleição da presidência da câmara municipal, para o biênio 2021/2022, contendo apenas a apresentação de chapa única. Mas os bastidores revelavam a existência de um grupo opositor. Sucumbindo pelas estratégias elaboradas pela equipe de governo.

A chapa campeã encabeçada pelo vereador Rubens Neves, vice Daniel Nascimento, 1ª secretária (Rose da Saúde) e 2º secretário (Alex do Samu). Houve uma abstenção e dois votos em branco, onde a votação é secreta.

A vereadora Jozeni Alves Bonfim (NY), era a protagonista da segunda chapa.

O presidente Rubens Neves, em seu discurso direcionou agradecimentos a seus familiares, amigos e colegas, pela conquista. Também reafirmou que somará forças com a gestão municipal na tentativa de garantir continuidade no progresso do município.

O prefeito Marcelo Angênica agradeceu a população itamarajuense por confiar no seu governo e permitir uma reeleição, desta forma transformará essa dedicação em ações e trabalhos que permitam avanços sociais.