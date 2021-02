ITAMARAJU | Prefeitura realiza vacinação de idosos contra a Covid-19 modelo Drive-Thru

A Prefeitura de Itamaraju, através da Secretaria de Saúde, realizou na manhã de quarta-feira (10) a vacinação de idosos acima de 80 anos.

A ação de saúde aconteceu na Praça do Rotary Clube (Próximo à Praça 02 de Julho), tendo início as 08hs da manhã, a vacinação contou com apoio de Policiais da 43ª Companhia de Policia Militar, Guarda Municipal, Superintendência de Trânsito, profissionais de saúde e equipe de apoio.

O sistema Drive-Thru proporcionou rapidez no atendimento, sendo possível a vacinação de um grande público que compareceram ao local sendo atendidos nos veículos, durante ação diversa idosos que não possuíam veículos foram vacinados através de triagem realizada pelos profissionais de saúde para conferencia de documentação.

Participando da ação foi registrada a presença do Prefeito Marcelo Angência, Vice-Prefeito Dalvadisio Lima e Esposa Sofia Lima, Secretário de Saúde Luiz Fábio, Coordenador da Vigilância Sanitária Taillon Bastos e Vigilância em Saúde Nina.

O Prefeito Marcelo Angênica, ressaltou que a vacinação é mais uma etapa que o município está avançando contra o Coronavírus proporcionando saúde pública, durante a ação o gestor que também é médico ajudou na imunização dos idosos, conversou com moradores e profissionais de saúde.

O Secretário Luiz Fabio, destacou toda estrutura disponibilizada e mobilização de um grande número de profissionais da pasta, e comemorou o sucesso da ação que atendeu centenas de pessoas que receberam o imunizante CoronaVac, renovando a esperança de dias melhores, encerrou.

310 idosos receberam a dose do imunizante durante a ação, no município 1476 já foram imunizadas sendo 541 trabalhadores da saúde, 471 idosos e 464 indígenas, a secretaria municipal de saúde aguarda a chegada de novas remessas de imunizantes nos próximos dias.

Por | Ascom PMI