ITAMARAJU | Presidente da APLB participa de solenidade de posse dos conselheiros tutelares

Noel Vieira (presidente da APLB Sindicato) participou da solenidade de posse dos 05 novos conselheiros tutelares do município de Itamaraju, eleitos no ano anterior. O evento ocorreu nesta sexta-feira (10), na sede do SENAR.

O presidente da APLB Sindicato acompanhou o ato de posse, que fortalece o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA). Ao longo dos últimos anos, as atividades dos conselheiros têm avançado e tornado políticas sociais direcionadas as crianças e adolescentes visíveis para a comunidade.

Os conselheiros David Costa, Luciano de Jesus, Jair Souza, Elza Gomes e Sergio Neves, assumem o papel de defender e proteger nossas crianças e adolescentes, sempre buscando através das políticas públicas métodos que garantam os direitos presentes no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O presidente Noel Vieira, parabenizou aos novos conselheiros, também atribuiu carinho aos antecessores pela dedicação e trabalho desenvolvido.

“Sabemos da tamanha responsabilidade dos novos conselheiros em zelar dos direitos aos adolescentes e crianças com base no ECA, mas acreditamos que essa nova equipe será capaz de superar nossas expectativas, no entanto, reconhecer o legado deixado pelos conselheiros anteriores é fundamental”, destacou Noel Vieira.