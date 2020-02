ITAMARAJU | PRF participa de ação de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes

A ação teve por objetivo conscientizar e mobilizar a sociedade para a responsabilidade que todos têm de proteger e defender os direitos de crianças e adolescentes, principalmente nessa época de festa carnavalesca.

Policiais rodoviários federais participaram nesta quinta-feira (20), ação conjunta de prevenção, conscientização e combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Os trabalhos foram realizados na BR-101, na área do município de Itamaraju, localizada no Extremo Sul da Bahia. As atividades foram desenvolvidas em conjunto com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e faz parte da campanha: “Faça Bonito Neste Carnaval”.

A festa carnavalesca, tradicionalmente um momento de celebração e alegria por grande parte do povo brasileiro, também é reconhecidamente um período em que os riscos nas nossas rodovias se tornam ainda maiores. É marcado também pelo aumento do fluxo de veículos e usuários circulando pelas rodovias federais para os mais diversos destinos, daí a necessidade de proteger nossos meninos e nossas meninas das mais diversas possibilidades de violação de direitos nessa época.

Durante a blitz educativa, houve distribuição de material informativo para condutores, passageiros, motoristas profissionais e demais usuários da rodovia, além de serem ressaltados os direitos dos menores e explicitados os tipos de violência que podem ocorrer com eles.

Além da fiscalização e monitoramento rotineiros, a PRF conta com o Projeto Mapear, momento em que a instituição dedica seus esforços em mapear os pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias e estradas federais, com esse projeto, as ações de combate a esta prática são direcionadas a estabelecimentos considerados como críticos.

