ITAMARAJU | Principal suspeito de homicídio é procurado e preso pela PM

Horas após o homicídio de Thiago Oliveira Dias, morto com um golpe de arma branca (facada), no interior do município de Itamaraju, policiais militares da 43ª CIPM efetuou a prisão do principal suspeito de praticar o crime .

A ação de familiares contribuiu com a disseminação de imagens do suspeito nas principais redes sociais. Dando assim início a uma caçada ao popular “Bruno toureiro”, que foi preso durante a tarde deste domingo (26).

Com base nas informações preliminares a polícia militar encaminhou o acusado para a sede da 8ª COORPIN atendendo ao regime de Plantão Regional.

O acusado deverá prestar depoimento, onde uma investigação irá verificar os antecedentes, também a identificação formal do suspeito. O acusado permanece custodiado aguardando decisão da justiça.

Imagem | Arquivo IN