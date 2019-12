ITAMARAJU | Profissionais do SAMU realizam ação solidária

Os socorristas do SAMU 192 do município de Itamaraju realizaram a ação solidaria de entrega dos donativos conquistados ao longo do projeto social idealizado pelos profissionais.

A equipe do SAMU durante a campanha arrecadou alimentos com intuito de garantir uma ceia natalina a famílias em locais de risco social.

Nesta quinta-feira (19) o coordenador do SAMU 192 (Alex Soares) e os profissionais estiveram em vários bairros da cidade realizando a entrega dos donativos arrecadados pela campanha “Natal Solidário do SAMU”.

“Desejamos um feliz Natal à população Itamarajuense em especial aos vários profissionais da saúde, que mesmo em períodos festivos, dedicada seu trabalho em salvar vidas. As famílias que possam prosperar imensamente no próximo ano”, destacou o coordenador do SAMU.