ITAMARAJU | Rádio Extremo Sul migra do AM para operar na frequência 93,7 FM

A Rádio Extremo Sul da Bahia, AM 830, concluiu o seu processo de migração e passará a operar em 93,7 FM. Pioneira em Itamaraju e região, a emissora recebeu nesta terça-feira (17) autorização da Anatel para começar a operar em caráter provisório até que o projeto técnico de migração seja totalmente aprovado. Feito isso, a Rádio Extremo Sul passa a operar em definitivo na frequência FM, com uma nova potência.

Informou Marcelo Lima, diretor da empresa e responsável pelo projeto de migração, que a emissora optou por operar simultaneamente em AM e FM até a conclusão do processo de aprovação do seu novo parque de transmissão.

Segundo ele, a emissora entrará em caráter experimental nos próximos dias com um transmissor de 500w para realização de ajuste de programação e teste de equipamentos.

“A migração de faixa é uma antiga reivindicação dos radiodifusores e foi autorizada por um decreto presidencial, mas somente agora a portaria contemplando a emissora foi publicada”, explicou Marcelo.

Acrescentou que a rádio vem passando por readequações em sua estrutura fisica, inclusive com a construção de dois modernos estúdios “pensando não somente na programação radiofônica mas também no sistema digital”.

A reestruturação da Extremo Sul, de acordo com Marcelo, contempla o empenho da direção da emissora, que tem a frente o seu proprietário Dalvadísio Lima. “Ele sempre tem se dedicado ao crescimento da emissora, e além disso, tem uma grande participação em sua história. Se não fosse essa paixão, não teria sido possível chegar onde chegamos”, ressaltou.

“Conseguimos concretizar um sonho que há anos vínhamos buscando, que é poder levar a programação da Rádio Extremo Sul com muito mais qualidade aos seus ouvintes”, concluiu Marcelo Lima.