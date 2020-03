ITAMARAJU | Reajuste da educação será aprovado em sessão extraordinária

Nas últimas negociações entre Noel Vieira (presidente da APLB) e a administração municipal havia a combinação da aprovação do projeto de Lei do Piso Nacional 2020, nesta terça-feira (17), porém o decreto 024/2020 publicado, adotando medidas de prevenção e controle para enfrentamento do Coronavírus.

Diante da atual situação o presidente da APLB-Sindicato esteve reunido durante a tarde desta terça-feira (17), com o líder da casa legislativa do município para tratar sobre o reajuste referente ao piso nacional.

Noel Vieira expor a realidade sobre os prazos e tramites agora adiado pela suspensão de atividades devido à preocupação com a recente escalada do contágio da população com o Coronavírus (COVID-19).

No entanto, o presidente da câmara de vereadores garantiu ao sindicalista que no próximo dia 03 de abril será realizada uma sessão extraordinária para aprovação da lei que garante o reajuste salarial de 12,84%, aos profissionais da rede municipal de ensino.

“Sabemos do risco que o atual vírus proporciona à sociedade, no entanto, procuramos avançar e cumprir prazos para garantir aos profissionais o merecido reajuste”, reforçou o presidente Noel Vieira.

Com a aprovação do projeto de lei os profissionais da rede municipal de ensino, poderão contar com o novo salário no próximo mês.